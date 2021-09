Bezons Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons, Val-d'Oise A.I.M – Kyle Abraham Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons Bezons Catégories d’évènement: Bezons

le mardi 23 novembre à 20:30

Chorégraphe phare de la scène américaine, Kyle Abraham façonne une danse combinant différents styles, mélange de hip-hop, post-moderne et jazz. Ce melting-pot du mouvement fabrique un univers insaisissable. L’alternance des genres brouille les repères tout comme il fascine le regard. Puissance du geste et radicalité du discours forment un tout chez Kyle Abraham. La danse retrouve une vocation absolument indispensable. **Pièces présentées :** _Drive, Quiet Dance, Show Pony et Nina Simone (titre provisoire)_

de 8 à 23€

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons

2021-11-23T20:30:00 2021-11-23T22:00:00

