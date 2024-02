À huis clos Troyes, jeudi 22 février 2024.

À huis clos Troyes Aube

Légende du rap français dont il incarne le versant le plus sophistiqué, Kery James est aussi reconnu pour ses pièces engagées. Après le succès d’À vif, il revient avec un nouveau spectacle, accompagné à la mise en scène et à la scénographie par Marc Lainé. Il fait suite à sa première pièce qui voyait s’affronter deux jeunes avocats issus de deux France différentes. Pour À huis clos, il retrouve et incarne son personnage fétiche de Soulaymaan, au cœur d’une France meurtrie par une justice défaillante. Après le meurtre de son grand frère par la police, le jeune avocat décide de se faire justice lui-même et prend en otage le juge qui a innocenté l’assassin de son frère. Un débat acharné s’engage, questionnant aussi bien la démocratie, l’amour ou le pardon. Sous la plume acérée de Kery James, s’affrontent alors deux visions du monde au cœur d’un passionnant théâtre politique.

Kery James est cette saison artiste associé du Théâtre de Chaillot.

Mise en scène et scénographie Marc Lainé

Dramaturgie Agathe Peyrard

Avec Kery James, Jérôme Kircher

Assistant à la mise en scène Olivier Werner

Collaboration artistique Naïlia Chaal

Création vidéo Baptiste Klein

Costumes Marie-Cécile Viault

Billetterie

> A la Maison du Boulanger 42 rue Paillot de Montabert à Troyes

Par Téléphone au 03 25 40 15 55 ou en ligne

> À La Madeleine

Les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation (dans la limite des places disponibles). Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 20:00:00

fin : 2024-02-22

Théâtre de La Madeleine

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement À huis clos Troyes a été mis à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne