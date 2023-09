A hauteur de bébé : chemine parmi les livres avec Lucie Félix Médiathèque Françoise Sagan Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 09 novembre 2023 au dimanche 25 février 2024 :

.Tout public. gratuit

Une exposition – installation à destination des tout-petits

Découvertes visuelles et sensorielles, développement de l’imagination, des connaissances ou encore du lien affectif, il n’est jamais trop tôt pour ouvrir un livre avec un bébé.

L’exposition du fonds patrimonial Heure joyeuse s’intéresse cette année au livre et à la lecture pour les tout-petits. Le panorama des évolutions du medium livre pour la tranche d’âge des 0-5 ans d’hier à aujourd’hui s’accompagne, de façon inédite, d’un espace de lecture et d’exploration pour les tout-petits eux-mêmes, questionnant la notion d’espace de lecture, le positionnement du corps pour lire, mais aussi la relation bébé-adulte. Pour cela, un travail de réflexion et de conception en collaboration avec l’autrice et artiste Lucie Félix a été mené à la médiathèque pendant un an en amont du projet.

L’exposition-installation s’articulera autour de deux espaces :

L’un donnera à découvrir le travail de Lucie Félix, artiste contemporaine pour la petite enfance, qui expérimente de nouvelles formes de narration. Cet espace déchaussé pour les 0-5 ans et leurs accompagnateurs, designé par Lucie Félix , sera comme une invitation à cheminer entre ses livres, à s’installer pour lire, à découvrir des livres mais aussi à se raconter des histoires et à créer, de façon collaborative, sur les vitres ou en forgeant le décor d’une fiction. Des objets à manipuler en bois et une cabane complètent cette approche exploratoire et immersive et reprennent des axes de la démarche créative de Lucie Félix, nourrie par sa pratique d’ateliers, entre livre et objet.

La partie « exposition » s’appuiera sur les documents du fonds patrimonial Heure joyeuse pour raconter l’histoire du livre pour les tout-petits de la fin du XIXe à aujourd’hui, en interrogeant plusieurs axes :

Qui est bébé ? Le propos permettra de rappeler que la place du tout-petit dans la famille et la société a évolué et conditionne ce qu’on lui donne à lire ;

L’univers de bébé , et l’évolution de ses représentations à travers les âges ;

La matérialité du livre pour les bébés : supports, matériaux, format… L’objet, qu’il soit

en tissu, en carton, en papier, avec des découpes ou en accordéon, connaît de

multiples formes ;

Les grandes figures artistiques qui ont fait évoluer le livre pour tout-petit et inspiré Lucie Félix : Nathalie Parain, Tana Hoban, Bruno Munari, Katsumi Komagata pour n’en citer que quelques-uns seront mis à l’honneur et permettront de présenter des œuvres encore méconnues, entre geste artistique et livre d’artiste.

Livre, jeu et design pour tout-petit, et l’apport des méthodes actives et pédagogies nouvelles ont nourri les évolutions de l’album et invitent à une lecture de plus en plus active du jeune enfant. Cette partie sera notamment éclairée par l’exposition d’une collection de hochets, premier jouet d’éveil par excellence, conçus par de grands designers, au premier étage dans l’aile des albums ;

L’œuvre de Lucie Félix (avec des maquettes et ses étapes de travail) et sa démarche scientifique, ou comment les connaissances et la recherche sur les neurosciences et le développement cognitif du bébé alimentent une démarche artistique et une production plastique.

Des rencontres, ateliers, lectures enrichiront cette installation-exposition et une trentaine de bibliothèques et médiathèques du réseau parisien proposeront également une programmation autour des livres et de la lecture pour les tout-petits en novembre et décembre.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

