A.H. QTET, 14 mai 2022, .

A.H. QTET

2022-05-14 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-14 23:00:00 23:00:00

19 EUR Jazz traditionnel des années 30/40

Après SWING 5, SWING, CAFE SWING, voici un nouveau groupe de JAZZ : A.H.Qtet !

Et oui ! Un nouveau quartet est né : créé à l’initiative d’Alain Hakoun, célèbre guitariste rythmique à la pulsation, au swing et au rythme inaltérables, accompagné d’Yves Buffetrille, excellent contrebassiste dont la carrière dans différents groupes de jazz traditionnels est très riche, de Serge Douillet, tromboniste de très grande qualité, et de Jacques Sallent, excellent cornettiste aux multiples talents, cet orchestre fera revivre le JAZZ des années 30/40, qui était joué par diverses petites formations de cette époque.

De grands musiciens résidant à cette époque en France ou bien de passage à Paris ont gravé de merveilleux thèmes de jazz traditionnels, arrangés à leur façon, modernisés, mais toujours imprégnés d’une grande musicalité et de swing, ce SWING sans lequel le jazz n’est pas JAZZ !

Des musiciens célèbres guident nos pas, tels Dickie Wells, tb, Django et Joseph Reinhardt, guitares, Bill Coleman, tp, Louis Vola ou Eugène D’Hellemes, b ….

Nous nous attachons à faire re-vivre la musique de cette période heureuse et intense , avec humilité, dévotion et ferveur !

L’entrée comprend le concert et le repas.

dernière mise à jour : 2022-04-28 par