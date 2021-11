A Goodbye Letter, A Love Call, A Wake-Up Song Centre d’art contemporain, 12 novembre 2021, Genève.

A Goodbye Letter, A Love Call, A Wake-Up Song

du vendredi 12 novembre au dimanche 30 janvier 2022 à Centre d’art contemporain

Le Centre d’Art Contemporain Genève est fier de présenter la Biennale de l’Image en Mouvement 2021 (BIM’21), organisée sous la direction artistique du collectif DIS et d’Andrea Bellini, directeur du Centre. DIS, l’un des collectifs curatoriaux parmi les plus acérés du monde de l’art, s’est fait connaître grâce à des expositions qui ont marqué notre époque – une règle à laquelle la BIM’21 ne dérogera pas. L’événement s’organisera autour de « l’imaginaire artistique et culturel » du collectif newyorkais et sera conçu comme une « saison pilote » radicale – comme un effort collectif destiné à interrompre les programmes habituels afin de trouver une issue à notre ravageuse tendance d’être centrés sur nous-mêmes et fatalement dirigés par le capitalisme. Sur invitation d’Andrea Bellini, co-commissaire de la Biennale, DIS présentera en avant-première son film Everything But The World. Spécialement commandité et produit par le Centre d’Art Contemporain Genève pour la BIM’21, Everything But The World prendra la forme d’un pilote, celui d’une série consacrée à l’homo sapiens : soit une exposition non linéaire d’histoire naturelle qui nous serait entièrement consacrée. Comme beaucoup d’autres œuvres dans l’exposition, Everything But The World traitera du fossé entre la complexité de l’existence globale de l’humanité et la petitesse de nos vies privées. Le film interrogera notre obsession pour « la fin du monde », tout en concédant l’arrogance avec laquelle nous parlons d’un monde et sa fin. Les autres artistes de l’exposition invité·e·x·s par DIS et Andrea Bellini se fondent de la même manière sur la volonté de changer les consciences et la nécessité de démystifier les grands récits. Plutôt que de se construire autour d’un thème imposé par les commissaires, la Biennale de l’Image en Mouvement de Genève développe son identité de biennale en produisant des œuvres inédites et originales créées par un petit nombre d’artistes soigneusement sélectionné·e·x·s par les commissaires. L’atmosphère de la BIM’21 exprime un besoin partagé d’imaginer des mondes différents de celui dans lequel nous vivons, et par le refus créatif du statu quo, en particulier s’agissant du système économique actuel. Chacun·e·x à leur manière, les artistes qui participent à cet extraordinaire rassemblement interrogent la notion selon laquelle notre monde et le système économique qui l’accompagne sont les seuls possibles, un concept historique qui étouffe depuis trop longtemps toute velléité de débat politique ou culturel. Les artistes invité·e·x·s sont Emily Allan & Leah Hennessey, Theo Anthony, Riccardo Benassi, Will Benedict & Steffen Jørgensen, Hannah Black & Juliana Huxtable & And Or Forever, DIS, Giulia Essyad, Simon Fujiwara, GRAU, Mandy Harris Williams, Camille Henrot, Sabrina Röthlisberger Belkacem, Akeem Smith et TELFAR. Fondée en 1985 à Genève, la Biennale de l’Image en Mouvement est l’une des pionnières du genre. Elle se réinvente en 2014 en tant que plateforme de production d’œuvres originales, et contribue depuis fortement à enrichir les collections audiovisuelles du Canton et de la Ville de Genève, notamment dans le cadre du projet MIRE. Le parcours artistique MIRE, projet phare du Fonds cantonal d’art contemporain, essaime des œuvres audiovisuelles dans les nouvelles gares du Léman Express, avec pour but d’inscrire l’art dans le développement urbain. À l’occasion de la BIM 21, Giulia Essyad (gare de Chêne-Bourg) et Riccardo Benassi (gare de Genève-Champel), présenteront ainsi leurs œuvres inédites coproduites par le Centre et le Fonds cantonal d’art contemporain Genève. La Biennale de l’Image en Mouvement 2021 est organisée sous la direction artistique de DIS et d’Andrea Bellini, directeur du Centre d’Art Contemporain Genève. Accéder au site web de la BIM’21 : [bim21.ch](https://bim21.ch/) En raison de la situation sanitaire actuelle et des dernières mesures mises en place par le Conseil Fédéral, l’accès au Centre d’Art Contemporain Genève requiert la présentation d’un certificat COVID (QR code). Qu’est-ce que le certificat COVID ? [[https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html](https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html)](https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html) Où se faire tester ? [[https://www.ge.ch/covid-19-se-faire-tester/faire-test-covid-19](https://www.ge.ch/covid-19-se-faire-tester/faire-test-covid-19)](https://www.ge.ch/covid-19-se-faire-tester/faire-test-covid-19)

