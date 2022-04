“A Funtana” Polyphonies corses Eglise,Lauris (84)

Eglise , Lauris (84), le vendredi 8 avril à 20:30

Venez découvrir le trio “A Funtana”, pour un concert polyphonique de chants sacrés et traditionnels des montagnes corses. Venez nombreux ! *source : événement [“A Funtana” Polyphonies corses ](https://agendatrad.org/e/36107) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Entrée libre

avec A Funtana Eglise,Lauris (84) Rue du Couvent Eglise , 84360 Lauris, France

