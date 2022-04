a fresh hold—hooked kn/fe. crop. (new /f) Cité internationale des arts Paris Catégorie d’évènement: Paris

Inspiré par l’invention typographique « j/e », utilisée par Monique Wittig afin de diviser le déterminant « je » dans son roman _Le Corps lesbien_, le projet Slit Subjects de Wilder Alison prend la forme de toiles évolutives et modulables – semblables à des peintures – et générées par un processus de teinture, de découpe et de couture de la laine. Conçue dans le cadre de ce projet, _a fresh hold-hooked kn/fe. crop. (new /f)_ est un diptyque en laine non étirée créé à Marseille par l’artiste début 2020. Wilder Alison (Etats-Unis, 1986) est en résidence par le biais du programme 2-12 de la Cité internationale des arts.

Une exposition de Wilder Alison
Cité internationale des arts
18, rue de l'Hôtel de ville, 75004 Paris

