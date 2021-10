Paris Petit Bain île de France, Paris A freaky Horror Night Petit Bain Paris Catégories d’évènement: île de France

A freaky Horror Night Petit Bain, 30 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 30 octobre 2021

Rockin’ Dogs et Petit Bain présentent : A Freaky Horror Night : Samedi 30 octobre 2021 Avec : PETER AND THE TEST TUBE BABIES (Freaky Punk rock, UK) 8°6 CREW (Ska Rocksteady, Paris) El Fourbos 65 Dj set (Dirty Rock’n’Roll to Disco Drunk Party) Les Test Tube Babies reviennent à Paris pour fêter une nouvelle fois halloween. Venez participer à cette folle soirée sous le signe du Punk Rock et du Ska (Punks and Skins united). Ils vous attendent avec votre plus horrible tenue d’Halloween !!! NORMES SANITAIRES Le port du masque est OBLIGATOIRE, une fois dans l’enceinte du lieu. Merci également de respecter la distanciation entre chacun.e et de vous laver les mains régulièrement. Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)

Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain Concerts -> Électronique Musique

2021-10-30T19:00:00+02:00_2021-10-30T22:00:00+02:00

