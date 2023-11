A Forest & Des Hommes qui voudraient être des arbres Espace Commines Paris, 13 décembre 2023, Paris.

Du mercredi 13 décembre 2023 au jeudi 21 décembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h30

.Tout public. gratuit

« A Forest & Des Hommes qui voudraient être des arbres » est la nouvelle exposition de l’artiste française Jane Puylagarde.

« A Forest & Des Hommes qui voudraient être

des arbres » est la nouvelle exposition de l’artiste française Jane

Puylagarde. Le premier thème est la nature en majesté, celle de Formentera dont

Jane s’inspire depuis de nombreuses années.

Jane la transfigure en une véritable cérémonie féérique, rendant hommage

aux sabines, arbustes solitaires qui jaillissent de la terre, torturés par le

vent. Hommage à l’extraordinaire liberté de leurs rameaux, ces branches

courtisanes aux formes humaines presque animales, porteuses de poésie et de

récits secrets. A Forest est composée de La Fresque, Samothrace

et Les Deux Gardiens.

Dans cette Forêt de sabines, enchanteresse, Jane

introduit neuf danseurs de hip hop. Et, qui mieux que ces danseurs sans

limites, avec leurs mouvements acrobates défiants les lois du corps humain,

pourraient prétendre devenir des arbres pour rencontrer l’éternité ? Le

deuxième titre de l’exposition serait donc le lien entre la nature et l’homme

emmêlés dans l’esthétique, la poésie, l’immortalité. Ici, arbres et humains

sont deux espèces de la même origine. Des jumeaux dont les récits courent dans

l’histoire, comme des contes de fées. La splendeur de la nature, son infini

renouvellement, autant de forces qui portent ces danseurs virtuoses vers une

autre volonté de destinée.

Espace Commines 17, rue Commines 75003 Paris

Contact : https://www.janepuylagarde.com/ https://www.janepuylagarde.com/

