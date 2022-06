À force d’essuyer Marta Santos Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-07-06 – 2022-07-30

«À force d'essuyer» est une exploration de la résilience, de notre capacité à nous relever et balayer ce qui nous encombre en transformant les obstacles en matière première. Les serpillères, symbole du travail domestique des femmes et leur enfermement dans des tâches répétitives,sans transcendance, incarnent l'installation. Une danse désespérée face à la banalité quotidienne.

Espace d'exposition GT
72 Rue De la Joliette
Marseille 2e Arrondissement

