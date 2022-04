À force de grandir, les métropoles au risque de l’embolie ? Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

À force de grandir, les métropoles au risque de l’embolie ? Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA, 5 avril 2022, Nantes. 2022-04-05 dans l’auditorium de l’ensa

Horaire : 18:30

Gratuit : oui Inscription recommandée sur eventbrite.fr dans l’auditorium de l’ensa Conférence de Jean-Marc Offner dans le cadre du cycle “Questions publiques”, proposée par la revue Place publique Nantes/Saint-Nazaire, l’Institut Kervégan et l’ensa Nantes.Les métropoles ont-elles atteint leur taille critique ? À force de grandir, ne risquent-elles pas l’embolie ? Depuis quelques années une petite musique appelant à la “démétropolisation” s’est installée qui interroge le quotidien dans nos villes : comment s’y loger, comment s’y déplacer et y travailler ? Bref, comment y vivre ? Directeur général de l’agence d’urbanisme de Bordeaux Aquitaine et auteur d’ “Anachronismes urbains” (Presses de Sciences po, 2020), Jean-Marc Offner est spécialiste des stratégies urbaines. Alors qu’à Bordeaux, la taille de la métropole est critiquée et remise en question, il affirme que “grandir n’est pas une tare” à la condition que les pouvoirs publics présentent un projet clair et motivé. Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 16 01 21 https://www.nantes.archi.fr/ ensan@nantes.archi.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Ecole Nationale Supérieure d'Architecture/ENSA Adresse 6 Quai François Mitterrand Ville Nantes lieuville Ecole Nationale Supérieure d'Architecture/ENSA Nantes Departement Loire-Atlantique

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture/ENSA Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

À force de grandir, les métropoles au risque de l’embolie ? Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA 2022-04-05 was last modified: by À force de grandir, les métropoles au risque de l’embolie ? Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Ecole Nationale Supérieure d'Architecture/ENSA 5 avril 2022 Ecole Nationale Supérieure d'Architecture/ENSA Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique