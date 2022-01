À fond les manettes ! Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque Andrée Chedid, le samedi 12 mars à 14:00

Séances de jeux vidéo de 30 minutes sur console PlayStation 4.

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T16:00:00

