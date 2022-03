À fond les manettes ! Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

À fond les manettes ! Médiathèque André Malraux, 14 mai 2022, Tourcoing. À fond les manettes !

Médiathèque André Malraux, le samedi 14 mai à 14:00

Séances de jeux vidéo de 30 minutes sur console Nintendo Switch.

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 7 ans.

Séances de jeux vidéo de 30 minutes sur console Nintendo Switch. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Médiathèque André Malraux Tourcoing Departement Nord

Médiathèque André Malraux Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

À fond les manettes ! Médiathèque André Malraux 2022-05-14 was last modified: by À fond les manettes ! Médiathèque André Malraux Médiathèque André Malraux 14 mai 2022 Médiathèque André Malraux Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord