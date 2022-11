À fond les manettes !, 26 novembre 2022, .

À fond les manettes !



2022-11-26 – 2022-11-26

Un jeu, une contrainte et une mission : imaginer en 2 heures top chrono la manette la plus adaptée à une situation donnée !

Connaissez-vous Makey Makey ? Grâce à ce circuit imprimé connectable très simple d’utilisation, n’importe quel objet du quotidien devient un clavier ou une manette de jeu vidéo. Une banane devient une barre d’espace, un seau d’eau une flèche de direction, … même un simple dessin au crayon à papier peut devenir interactif.

Voilà de quoi laissez parler votre créativité… et trouver des solutions aux problématiques du quotidien ! Tiens, et si l’on créait une manette qui permet de jouer avec notre tête ou nos pieds plutôt qu’avec nos mains, de faire passer un jeu du mode solo au format collaboratif ou encore de limiter les contacts en période de pandémie ?

C’est le défi que l’on vous lance le samedi 26 novembre 2022, de 14h à 16h. Pour le relever, inscrivez-vous dès maintenant, c’est gratuit !

Un jeu, une contrainte et une mission : imaginer en 2 heures top chrono la manette la plus adaptée à une situation donnée !

Connaissez-vous Makey Makey ? Grâce à ce circuit imprimé connectable très simple d’utilisation, n’importe quel objet du quotidien devient un clavier ou une manette de jeu vidéo. Une banane devient une barre d’espace, un seau d’eau une flèche de direction, … même un simple dessin au crayon à papier peut devenir interactif.

Voilà de quoi laissez parler votre créativité… et trouver des solutions aux problématiques du quotidien ! Tiens, et si l’on créait une manette qui permet de jouer avec notre tête ou nos pieds plutôt qu’avec nos mains, de faire passer un jeu du mode solo au format collaboratif ou encore de limiter les contacts en période de pandémie ?

C’est le défi que l’on vous lance le samedi 26 novembre 2022, de 14h à 16h. Pour le relever, inscrivez-vous dès maintenant, c’est gratuit !

dernière mise à jour : 2022-11-10 par