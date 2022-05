« A fond les manettes ! », 2 juillet 2022, .

« A fond les manettes ! »

2022-07-02 – 2022-08-24

Les consoles de jeux vidéo sont de retour pour l’été ! Venez essayer une PS4 pro avec casque de réalité virtuelle pour vous immerger dans l’univers graphique et ludique, une Xbox one X ou une Nintendo Switch. Les jeux rétros seront aussi disponibles sur la Super Nintendo !

Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche le mardi de 15h à 19h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h – gratuit.

Les consoles de jeux vidéo sont de retour pour l’été ! Venez essayer une PS4 pro avec casque de réalité virtuelle pour vous immerger dans l’univers graphique et ludique, une Xbox one X ou une Nintendo Switch. Les jeux rétros seront aussi disponibles…

Les consoles de jeux vidéo sont de retour pour l’été ! Venez essayer une PS4 pro avec casque de réalité virtuelle pour vous immerger dans l’univers graphique et ludique, une Xbox one X ou une Nintendo Switch. Les jeux rétros seront aussi disponibles sur la Super Nintendo !

Pratique : à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche le mardi de 15h à 19h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h – gratuit.

dernière mise à jour : 2022-05-27 par