A Fond d’cale à la Saint Patrick au Kilbeggan’s irish Pub Cherbourg-en-Cotentin, dimanche 17 mars 2024.

Un pub à l’ambiance chaleureuse, de la musique irlandaise, 1 violon, 1 accordéon, deux guitares, deux chanteurs et quelques bières pour fêter la saint Patrick. On vous attends nombreux !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 18:00:00

fin : 2024-03-17 01:00:00

37 Rue du Maréchal Foch

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie

