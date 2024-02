A fleurs de mots Théâtre de l’Opprimé Paris, mercredi 20 mars 2024.

Du mercredi 20 mars 2024 au dimanche 24 mars 2024 :

dimanche

de 17h00 à 18h45

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h45

.Public adolescents adultes. payant

Le spectacle « A Fleur de Mots » est une expérience unique qui mêle les chansons de l’album « Femme entière en 12 morceaux » de Fane Desrues avec les scénettes improvisées en mimes et en bruitages de Julien Cottereau. Ce mariage inattendu crée une ambiance surréaliste où les mots et les mouvements s’entremêlent, où la musique et le clown se répondent et le résultat est une performance artistique fascinante qui transporte le public dans un univers totalement inédit.

Au fil du spectacle, les deux artistes se succèdent offrant des moments de poésie et de comédie qui se complètent parfaitement. Fane Desrues est assise au piano et commence à chanter, sa voix douce et envoûtante créant une ambiance mélancolique, raconte les gens qu’elle aime, les lieux qui comptent et le monde qui l’entoure. Quant à lui, Julien Cottereau est capable de faire rire et d’émouvoir le public en quelques gestes, et sa performance est tout simplement incroyable. Il évoque sans paroles, des paysages, des personnages, des choses impossibles émanant de mots du public tirés au sort ; ce qui ajoute une dimension supplémentaire à l’émotion.

Il est difficile de décrire la magie qui opère lorsque Fane Desrues et Julien Cottereau se produisent ensemble car leur complicité exceptionnelle touche l’âme des spectateurs. Ce spectacle restera longtemps dans les mémoires de ceux et celles qui ont la chance de le voir.

Public Familial

par Fane Desrues & Julien Cottereau • avec Fane Desrues (piano/voix) & Julien Cottereau (mime/bruitages) • création sonore Ariski Lucas • création lumière Rémi Saintot

Théâtre de l’Opprimé 78 Rue du Charolais 75012 Paris

Contact : https://www.theatredelopprime.com/d-tails-et-inscription/a-fleurs-de-mots https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis https://theatredelopprime.mapado.com/

