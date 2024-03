« A Fleur de pots » par la Compagnie Quat-z-yeux Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou, dimanche 2 juin 2024.

Dimanche 2 juin, 16h00 Jardin Camifolia Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:45:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:45:00+02:00

Si vous aviez à choisir un fruit ou un légume, ce serait lequel ? Poireau, Aubergine, Abricot ? Alain Gerbault s’installe dans la nature avec ses pots, ses assiettes de graines, et nous donne à entendre sa poésie. À déguster de bouche à oreille !

Mise en place des pots dès le samedi dans le jardin.

Jardin Camifolia 1 rue de l’Arzillé, 49120 Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241498498 https://www.jardin-camifolia.com/ Le Jardin Camifolia de Chemillé-en-Anjou est un écrin de verdure situé au cœur de la vallée de l’Hyrôme. Il présente plus de 600 espèces de plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales aux propriétés étonnantes. Créé en 1976 par un groupe de producteurs dans le jardin de la mairie à l’époque, le Jardin Camifolia témoigne d’une activité séculaire du territoire. Jardin public à l’origine, il a connu plusieurs réaménagements au fil des années. En 1996, l’association Les Amis du jardin Camifolia en synergie avec l’Office de Tourisme et de la communauté de communes de la région de Chemillé, s’est attachée à déployer un site pédagogique, culturel et touristique autour du jardin. Le Jardin Camifolia a été inauguré en 2008. Il a reçu le label « Jardin botanique de France et des pays francophones » en 2010 et le label « Jardin Remarquable » en 2018 par le Ministère de la Culture. Il dispose de la marque « Qualité Tourisme » depuis 2012. Le Jardin Camifolia est ouvert du 1er mai au 31 octobre. Il se visite librement ou avec un guide. Les visites guidées ont lieu tous les jours de mi-juillet à mi-août et uniquement le mercredi le reste de la saison. Des animations, ateliers sont proposés sur l’ensemble de la saison. Accès au Jardin côté rue Nationale. Parking face au bâtiment d’accueil.Parking PMR juste devant le bâtiment d’accueil.

©Compagnie Quat-z-yeux