L’Interstice à Arles vous invite à découvrir les création de Romain et Vincent Buffile, de l’atelier de céramiques Buffile. Avec des compositions végétales de Marie Varenne, Fleurs d’Arles, en Camargue. Du 19 novembre au 3 janvier à L’Interstice, 45 rue du 4 Septembre 13200 Arles Vernissage le vendredi 19 novembre, de 18h à 20h. Exposition d’oeuvres céramiques de l’Atelier Buffile L’Interstice 45 rue du 4 Septembre Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2021-11-19T18:00:00 2021-11-19T20:00:00;2021-11-20T14:30:00 2021-11-20T19:30:00;2021-11-24T14:30:00 2021-11-24T19:00:00;2021-11-25T14:30:00 2021-11-25T19:00:00;2021-11-26T14:30:00 2021-11-26T19:00:00;2021-11-27T14:30:00 2021-11-27T19:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T19:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T19:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T19:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T19:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T19:00:00;2021-12-16T14:00:00 2021-12-16T19:00:00;2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T19:00:00;2021-12-18T14:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T19:00:00;2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-24T14:00:00 2021-12-24T19:00:00;2021-12-25T14:00:00 2021-12-25T19:00:00;2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T19:00:00;2021-12-30T14:00:00 2021-12-30T19:00:00;2021-12-31T14:00:00 2021-12-31T19:00:00;2022-01-01T14:00:00 2022-01-01T19:00:00

