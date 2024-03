À FLEUR DE PEAUX Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Saint-Antoine-l’Abbaye, samedi 18 mai 2024.

À FLEUR DE PEAUX Balade théâtralisée et musicale dans les différents espaces muséographiques pour remonter le fil de l’histoire, par la Compagnie ACOUR. Création 2024. Samedi 18 mai, 19h00, 21h00 Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée.

Balade théâtralisée et musicale dans les différents espaces muséographiques pour remonter le fil de l’histoire, par la Compagnie ACOUR. Création 2024.

1350-1450 : Âge d’or de l’Abbaye. Le village de Saint-Antoine est le théâtre de nombreux pèlerinages ! Diplomates, religieux, malades, chirurgiens, marchand d’étoffes… tous se retrouvent au bourg et s’en remettent aux chanoines Antonins sous l’œil enjôlé de La Douloire, guérisseuse, et de Mandy sa fidèle mandragore.

Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye Le Noviciat 38160 Saint-Antoine-l'Abbaye

Installé au cœur du village de Saint-Antoine-l'Abbaye, classé parmi les Plus beaux villages de France, ce musée départemental constitue un ensemble remarquable intimement lié à l'histoire du site abbatial. Implanté en cinq lieux, le musée permet de découvrir l'histoire de l'abbaye et de l'ordre des hospitaliers de Saint-Antoine de façon vivante et interactive à travers le parcours Chroniques d'une abbaye. Le second parcours permanent Parfums d'histoire, du soin au bien-être propose une découverte originale du rôle des parfums à travers l'histoire. Des expositions temporaires sont également proposées chaque année. Enfin le jardin médiéval – parenthèse végétale et olfactive qui évoque l'histoire des jardins au Moyen Âge – offre une pause nature au fil de la visite.

Le Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye fait partie du réseau des 11 musées départementaux de l’Isère dont l’entrée est gratuite. Gratuit

