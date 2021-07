À Fleur de Mousse Espace Cabanac, 4 septembre 2021, Donneville.

Ce festival, en partenariat avec la _**journée des associations**_, est organisé par l’association **_LaVidaLocale_**, le _**Clad**_ et la **_mairie de Donneville_**. Il vous permettra de : * Découvrir des artisans et producteurs locaux, * Découvrir des micro-brasseurs et le processus de fabrication de la bière, * Participer à des ateliers pour les petits et les grands, * Écouter un conférencier sur la permaculture, * Partager un diner fait à partir de produits récupérés, * Découvrir des artistes en herbe pour vous faire danser ou pogoter jusqu’au bout de la nuit, pour les plus motivés. Vous l’aurez compris ce festival est tourné vers **l’écologie**, le **commerce local** et le **développement durable.** Et en plus, c’est gratuit ! Pour le repas de midi, des stands de restauration rapide vous seront proposés avec les commerçants locaux. **Les réservations pour le repas du soir** peuvent se faire par mail ([**_[repaslocal@tutanota.com](mailto:repaslocal@tutanota.com)_**](mailto:repaslocal@tutanota.com)) ou par téléphone au : **_06.78.12.87.89_**. La préparation du repas est assurée par l’association LaVidaLocale. ### Programmation Artistes en Herbe _Rock – Dub – Électro – Pop – Techno – Trance_ ❀ **NüHO** ❀ Techno Progressive _soundcloud :_ [_[https://soundcloud.com/nuhosound](https://soundcloud.com/nuhosound)_](https://soundcloud.com/nuhosound) _facebook :_ [_[https://www.facebook.com/nuhosound](https://www.facebook.com/nuhosound)_](https://www.facebook.com/nuhosound) _labels = Merkaba Music / M45 Records_ ❀ **WINSTON DUB PROJECT** ❀ Électro Dub [_[https://soundcloud.com/winstondubproject](https://soundcloud.com/winstondubproject)_](https://soundcloud.com/winstondubproject) [_[https://senoi.fr/winston-dub-project/](https://senoi.fr/winston-dub-project/)_](https://senoi.fr/winston-dub-project/) ❀ **SKAND** ❀ Rock Intimiste [_[https://skand-rock.com/duo/](https://skand-rock.com/duo/)_](https://skand-rock.com/duo/) ❀ **ॐ CREATEKGOA ॐ** ❀ Nitzho/Goa [_[https://soundcloud.com/createkgoa-artboretum](https://soundcloud.com/createkgoa-artboretum)_](https://soundcloud.com/createkgoa-artboretum) [_[https://www.facebook.com/createkgoa](https://www.facebook.com/createkgoa)_](https://www.facebook.com/createkgoa) ❀ **LYA** ❀ Dubstep [_[https://soundcloud.com/lya-pskcts](https://soundcloud.com/lya-pskcts)_](https://soundcloud.com/lya-pskcts) ❀ **CAZ** ❀ House Techno [_https://soundcloud.com/caz_psykocats_](https://soundcloud.com/caz_psykocats) ❀ **STORM** ❀ Reprises Rock [_[https://www.facebook.com/STORM-106231848226037](https://www.facebook.com/STORM-106231848226037)_](https://www.facebook.com/STORM-106231848226037) ❀ **ARTBORETUM** ❀ Expérimental Ambient [_[https://artboretum.net/](https://artboretum.net/)_](https://artboretum.net/) ❀ **CRAZY CATS** ❀ Compositions françaises [_[https://m.facebook.com/crazycatstoulouse/](https://m.facebook.com/crazycatstoulouse/)_](https://m.facebook.com/crazycatstoulouse/) ❀ **NOMADZ** ❀ Électro Swing [_[https://soundcloud.app.goo.gl/LjYuL](https://soundcloud.app.goo.gl/LjYuL)_](https://soundcloud.app.goo.gl/LjYuL) _**Scène Ouverte a partir de 18 h 30 jusqu’à 19 h 00, apportez vos instruments.**_ ### Stands & Animations du marché local ❀ **D’âme saveurs** ❀ Confitures, Sirops et Jus De Fruits Bio [_[https://www.damesaveurs.com/](https://www.damesaveurs.com/)_](https://www.damesaveurs.com/) ❀ **L’ami du pain d’autan** ❀ Pains au Levain naturel, viennoiseries (Nature et Progrès) ❀ **La Bulle Naturelle** ❀ Fabrication artisanale de savons , cosmétiques [_[https://www.labullenaturelle.fr/](https://www.labullenaturelle.fr/)_](https://www.labullenaturelle.fr/) ❀ **La Lauragaise** ❀ Apiculture – Miel [_[http://lalauragaise.fr/](http://lalauragaise.fr/)_](http://lalauragaise.fr/) ❀ **Vannerie d’osier sur mesure** ❀ Vannerie [_[https://vannerie.weebly.com](https://vannerie.weebly.com)_](https://vannerie.weebly.com) ❀ **Nature et éclore** ❀ Herboriste [_[https://natureeclore.wixsite.com/catherinecompan/qui-suis-je](https://natureeclore.wixsite.com/catherinecompan/qui-suis-je)_](https://natureeclore.wixsite.com/catherinecompan/qui-suis-je) [_[https://www.facebook.com/natureeclore/](https://www.facebook.com/natureeclore/)_](https://www.facebook.com/natureeclore/) ❀ **O’aromates tomates** ❀ Maraicher, vente plants de légumes ❀ **L’atelier du cerf** ❀ Couteaux forgés, étui en cuir,, fait main [_[https://www.facebook.com/Latelierducerf09](https://www.facebook.com/Latelierducerf09)_](https://www.facebook.com/Latelierducerf09) ❀ **Association Toulousaine d’Aquaponie et Fermaquatic** ❀ Culture de poissons et de plantes [_[http://www.aquaponie-toulouse.fr/](http://www.aquaponie-toulouse.fr/)_](http://www.aquaponie-toulouse.fr/) ❀ **La coquille** ❀ Massage bien être ❀ **Issa bc painting** ❀ Maquillage [_[https://www.facebook.com/issaBCbodypainting/](https://www.facebook.com/issaBCbodypainting/)_](https://www.facebook.com/issaBCbodypainting/) ❀ **Marie & Max** ❀ Bijouterie artisanale bois [_[https://www.facebook.com/Latelier-de-Marie-Max-105714711503484](https://www.facebook.com/Latelier-de-Marie-Max-105714711503484)_](https://www.facebook.com/Latelier-de-Marie-Max-105714711503484) ❀ **Patrimoine culture et territoire** ❀ Patrimoine touristique et culturel [_[https://patrimoinecultureterritoires.jimdofree.com/](https://patrimoinecultureterritoires.jimdofree.com/)_](https://patrimoinecultureterritoires.jimdofree.com/) ❀ **Sicoval** ❀ Compostage, zéro phyto, jardin naturel ❀ **Menuiserie** ❀ Réalisation de pièces en bois ❀ **Land Art** ❀ Atelier de découverte du Land Art ### Restauration & Brasseries ❀ **LaVidaLocale – repas du soir sur réservation** – entrée plat dessert boisson – [_[repaslocal@tutanota.com](mailto:repaslocal@tutanota.com)_](mailto:repaslocal@tutanota.com) ou _06.78.12.87.89._ ❀ **Sabotage – Brasserie artisanale** [_[https://sabotagecraftbeer.com/](https://sabotagecraftbeer.com/)_](https://sabotagecraftbeer.com/) ❀ **L’Oustal – Brasserie artisanale** [_[https://www.facebook.com/brasserie.loustal/](https://www.facebook.com/brasserie.loustal/)_](https://www.facebook.com/brasserie.loustal/) ❀ **Aurignac Ale – Brasserie artisanale** [_[https://aurignacbrewery.com/](https://aurignacbrewery.com/)_](https://aurignacbrewery.com/) ❀ **Les forces du Malt – Brassin public** [_[http://lesforcesdumalt.fr/](http://lesforcesdumalt.fr/)_](http://lesforcesdumalt.fr/)

Entrée Libre – Respect des consignes sanitaires en cours – Pensez à réserver votre repas du soir

Festival avec un marché de producteurs et artisans locaux, des animations et conférences autour de l’écologie et la consommation responsable. Et bien sûr, de la musique jusqu’à tard le soir.

Espace Cabanac RD 813 31450 Donneville Donneville Haute-Garonne



