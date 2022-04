À fleur de mots Théâtre Rue de Belleville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non de 10 € à 20 €Billetterie : ruedebelleville.net tous publics Un spectacle de et avec Fane Desrues et Julien Cottereau S’accompagnant au piano, Fane Desrues chante les gens qui comptent, les lieux magiques, ses rencontres. Julien Cottereau, lui, fait tout et n’importe quoi avec rien. Sans paroles, il recycle le vide avec un micro et son corps de farfadet lunaire. Puis avec un mot soufflé par le public, ce duo vous amènera où ça l’enchante ! Théâtre Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net 0240696220 http://www.ruedebelleville.net

