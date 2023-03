visite libre ou guidée – animations À fleur de montagne Melles Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

visite libre ou guidée – animations À fleur de montagne, 3 juin 2023, Melles. visite libre ou guidée – animations 3 et 4 juin À fleur de montagne samedi 3 et dimanche 4 juin, accueil du public par les bénévoles de l’association ; visites libre ou guidée.

ateliers découverte =

– impression végétale : samedi et dimanche

– les plantes comestibles du jardin : dimanche matin

– parcours sonore dans le jardin À fleur de montagne Le village, Melles, Haute-Garonne, Occitanie Melles 31440 Haute-Garonne Occitanie 06 14 87 10 05 http://afleurdemontagne.over-blog.com Situé à 750 m d’altitude, à flanc de montagne et sur près de 1 800 m2 privés, jardin botanique de la flore pyrénéenne (plus de 1 200 espèces) recomposant la diversité des milieux naturels. Prairies humides, sous-bois, rocailles, carrés des simples, tourbière, mare… Espace Natura 2000. Possibilité de pique-nique. Ouvert du 15 avril au 15 octobre. A 64 direction Tarbes, sortie 17, Saint-Bertrand-de-Comminges, puis N 125 direction Saint-Béat, à Melles suivre fléchage Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T13:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©jardin botanique A fleur de montagne

