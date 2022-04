A fleur de cordes café culturel Pourquoi Pas ?, 7 mai 2022, Bordeaux.

A fleur de cordes

café culturel Pourquoi Pas ?, le samedi 7 mai à 09:30

**À fleur de cordes, une matinée spécialement conçue pour vos petits bouts !** On vous invite le 7 mai pour un joli moment de musique en famille ! Pour profiter pleinement de cette bulle musicale, petits et grands seront accueillis au sein du _Pourquoi Pas ?_ Café culturel transformé en cocon pour l’occasion. Pour les 0-3 ans, on commence par un bébé-concert durant lequel tous ses sens seront en éveil, suivi d’un atelier sur le thème de la musique à partager en famille. Pour les plus grands, de 3 à 6 ans, une chanteuse et une violoncelliste viennent jouer de leurs cordes. Entre deux morceaux, elles lisent des extraits d’albums jeunesse, résonnant avec les musiques jouées. ▫️Bébé concerts // 9h30 et 10h30 // 10€ ▫️Atelier parents-enfants // 9h30 et 10h30 // gratuit ▫️Concert lecture // 11h30 // 15€ _Le Pourquoi pas ?_ vous proposera un petit dej complet pour l’occasion. Rdv le 7 mai pour partager un moment privilégié en famille. ?Pour plus d’info, consultez [https://www.helloasso.com/associations/les-caprices-de-marianne/evenements/journee-festive-musicale](https://www.helloasso.com/associations/les-caprices-de-marianne/evenements/journee-festive-musicale)

https://www.helloasso.com/associations/les-caprices-de-marianne/evenements/journee-festive-musicale

Une matinée pour les petits autour de la musique classique. au programme concerts, ateliers…

café culturel Pourquoi Pas ? 97 rue malbec bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T09:30:00 2022-05-07T12:30:00