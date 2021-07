Auxerre Musée Leblanc-Duvernoy Auxerre, Yonne A fleur de céramique Musée Leblanc-Duvernoy Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

A fleur de céramique Musée Leblanc-Duvernoy, 18 septembre 2021, Auxerre. A fleur de céramique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Leblanc-Duvernoy

Décor « à la grosse fleur» de Montigny… Fleurs de Sceaux.. Pivoine de Strasbourg… Bouquets de Sèvres… Guirlande de fleurs festonnées… « Naturalistes », « chatironnées » ou « stylisées », les fleurs ont toujours été à l’honneur sur la céramique française.

Gratuit. Visite libre

Focus sur les décors de fleurs des faïences et porcelaines du musée Leblanc-Duvernoy Musée Leblanc-Duvernoy 9 bis rue d’Égleny 89000 Auxerre Auxerre Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Musée Leblanc-Duvernoy Adresse 9 bis rue d'Égleny 89000 Auxerre Ville Auxerre lieuville Musée Leblanc-Duvernoy Auxerre