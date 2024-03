A Filetta Polyphonies sacrées corses Église Saint Pierre et Saint Paul Marseille 1er Arrondissement, samedi 13 avril 2024.

A Filetta Polyphonies sacrées corses Église Saint Pierre et Saint Paul Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

A Filetta en cocnert à Marseille Festival De Vives Voix 2024.

CORSIC’AMEN, Lumière et ténèbres dans les jardins de la liturgie corse



Dans ce programme de chants sacrés, le sextuor masculin donne à entendre des polyphonies à cappella jalonnant depuis des temps immémoriaux, la vie religieuse dans l’île. Des chants les plus archaïques de la tradition orale jusqu’aux propositions écrites les plus contemporaines, ils mettent en relief une mémoire de la lumière, celle de l’espérance tout en rappelant que notre condition d’homme réside dans notre capacité à nous élever par delà les ténèbres…



Jean-Claude ACQUAVIVA, François ARAGNI, Jean-Do BIANCO, Petr’Antò CASTA, Paul GIANSILY, Maxime VUILLAMIER



Festival De Vives Voix 2024 17 17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Église Saint Pierre et Saint Paul 64 Rue Léon Bourgeois

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement A Filetta Polyphonies sacrées corses Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-21 par Ville de Marseille