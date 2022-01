A double souffle – Pamphile et Virginie Barthélémy 36 rue de Bellevue – Bouguenais Bouguenais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

A double souffle – Pamphile et Virginie Barthélémy 36 rue de Bellevue – Bouguenais, 4 février 2022, Bouguenais. 2022-02-04

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 10 € / 8 € réduit Réservation nécessaire sur veilleusemagnetique@yahoo.fr Duo voix/accordéon pour reprises et créations en liberté par Pamphile et Virginie Barthelemy. À double souffle, standards de jazz librement interprétés, des compositions personnelles, de la bossa, de la voix, de l’accordéon et plus encore… Durée : 1h15 36 rue de Bellevue – Bouguenais adresse1} Bouguenais 44340

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu 36 rue de Bellevue - Bouguenais Adresse . Ville Bouguenais lieuville 36 rue de Bellevue - Bouguenais Bouguenais Departement Loire-Atlantique

36 rue de Bellevue - Bouguenais Bouguenais Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouguenais/

A double souffle – Pamphile et Virginie Barthélémy 36 rue de Bellevue – Bouguenais 2022-02-04 was last modified: by A double souffle – Pamphile et Virginie Barthélémy 36 rue de Bellevue – Bouguenais 36 rue de Bellevue - Bouguenais 4 février 2022 36 rue de Bellevue - Bouguenais Bouguenais Nantes

Bouguenais Loire-Atlantique