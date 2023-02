À Double Souffle et courant d’airs TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:30

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Concert. Pincées de notes pour doigts agiles et grain de voix moulu à souhait, ce duo accordéon et voix fait frissonner la chanson. Java du Jazz à Soul, ça Valse à Tango Charlie, Mississipi Gasgon à Saint Germain des Prés, de Belleville au Brésil… Reprises déstandardisées et créations cousues mains se mêlent dans un même flux, pour une musique vivante et sans visa où l’improvisation n’est jamais loin Avec Virginie Barthélémy au chant et Pamphile à l’accordéon. Durée : 1h15 TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28

TNT - Terrain Neutre Théâtre
Adresse 11 Allée de la Maison Rouge
Ville Nantes

