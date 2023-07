Cours d’arts à domicile A domicile ou chez l’artiste à Orbec Orbec, 7 septembre 2023, Orbec.

 Je propose des cours de dess in, de peinture et d’aquarelle, et des ateliers pour les enfants, adressés aux particuliers, aux écoles, aux associations, aux médiathèques.

 J’ai animé pendant 4 années des cours et des stages au sein de mon atelier-galerie-boutique (« L’Araignée à dix pattes ») sur l’Île d’Oléron, pour les adultes et les enfants.

PROGRAMME DES COURS DE DESSIN :

Les bases techniques du dessin :

 Volumes géométriques, grands principes de la composition

 Ombres et lumières

 Le végétal – Fleurs, feuilles, bouquet.

 La Nature morte

 Le corps humain, les proportions, le portrait

 Perspectives, principe et exercices. Introduction au paysage

 Le croquis. Escapade en plein air pour dessiner sur le motif.

 Savoir utiliser les différents outils du dessin : crayon, fusain, pastel sec.

Ayant une double formation Arts Plastiques et Histoire de l’art, j’aime mêler dans mes cours la théorie et la pratique :

– L’étude de la vision et des techniques transmises par les grands artistes de l’histoire des arts,

– La référence à ma pratique et à mon expérience en tant qu’artiste et professeur de dessin, de peinture et d’aquarelle.

La pratique des arts plastiques demande curiosité, passion et modestie.

Copier, c’est comprendre par l’imitation le génie de nos prédécesseurs afin de pouvoir développer sa créativité.

Il est enrichissant de s’inscrire dans la tradition, apprendre des règles, des conventions. C’est ce qui permet de développer son sens critique sur sa pratique personnelle et progresser.

Ce que je propose, c’est un voyage riche et complet, à travers les techniques du dessin et l’histoire de l’art.

A domicile ou chez l’artiste à Orbec rue saint pierre 14290 Orbec 14290 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0767427000 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-07T10:00:00+02:00 – 2023-09-07T12:00:00+02:00

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00