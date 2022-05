« A DOMICILE ! » EXPOSITION DES ARTISTES MICKAËL ET OLIVIER PROVOST Nozay Nozay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nozay Loire-Atlantique Nozay Campagn’art, pour sa troisième exposition artistique à l’Enclos, invite « A Domicile ! » des artistes Mickaël et Olivier PROVOST. Une exposition qui donne à voir le travail de deux frères que réunit leur regard décalé et tendre sur le genre humain. Olivier sculpte, Mickaël dessine et tous deux invitent à entrer dans des univers spécifiques dont le dénominateur commun serait leur goût de tordre la réalité jusqu’à l’absurde parfois. De la terre ou des coups de crayon naît une galerie de personnages tantôt inquiétants tantôt attendrissants, qui n’ont pas fini de nous interpeller. Tout public

Gratuit Informations auprès de l'Asphan Exposition proposée par l'association Campag'nart asphanozay@gmail.com +33 2 40 79 34 29

