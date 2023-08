Allô Jonglage ! • Cie Première Intention À domicile Cusset, 1 décembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Essayez de vous souvenir du visage du livreur qui vous a apporté votre dernière commande. Difficile, n’est-ce pas ? Prenez votre téléphone, appelez, et faites-vous livrer un spectacle de jonglage à domicile..

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . .

À domicile

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Try to remember the face of the deliveryman who brought you your last order. Difficult, isn’t it? Pick up the phone, make the call, and have a juggling show delivered to your door.

Intente recordar la cara del repartidor que le trajo su último pedido. Difícil, ¿verdad? Coge el teléfono, llama y pide que te lleven un espectáculo de malabares a casa.

Versuchen Sie, sich an das Gesicht des Zustellers zu erinnern, der Ihnen Ihre letzte Bestellung gebracht hat. Schwierig, nicht wahr? Nehmen Sie Ihr Telefon, rufen Sie an und lassen Sie sich eine Jonglage-Show nach Hause liefern.

