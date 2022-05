À Domicile, autour de la danse contemporaine Guissény Guissény Catégories d’évènement: 29880

Guissény 29880 Guissény Pendant une dizaine de jours, nous proposons au public de venir pratiquer la danse contemporaine sous forme d’ateliers, sur un créneau de 3h par jour (selon les disponibilités des participant.e.s). Les participants peuvent choisir entre 4 ateliers.

Il n’y a aucun pré-requis. Les ateliers ont généralement lieu en extérieur, et sont tous gratuits. La semaine de travail et de

découverte donne lieu à une restitution lors du dernier week-end du festival. La journée de restitutions se termine par un bal durant lequel les artistes proposent des danses participatives.

• 16 août au soir : présentation des projets par les artistes et inscriptions aux ateliers

• 26 août en soirée : les artistes nous présentent leur univers (extraits de spectacles)

