Accompagnement 100% distanciel et gratuit pour demandeuses d’emploi partout en France A distance Teams Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« link »: « https://socialbuilder.org/formulaire-de-candidatures-suns/ »}] *De quoi s’agit-il ? *

• Un accompagnement de 3 mois comprenant différents ateliers sur l’entrepreneuriat, le leadership et la digitalisation d’activité

• Des Moocs pour aller plus loin : étude de marché, business model, financement, communication…

• Un suivi de 3 mois à l’issue de l’accompagnement pour continuer à développer son réseau et être soutenues par des mentor.es professionnel.les

• Entièrement gratuit et 100 % distanciel A qui s’adresse ce programme ?

• Demandeuses d’emploi sans condition d’âge ni de niveau d’études

• Porteuses d’un projet entrepreneurial quel que soit le domaine d’activité

• Souhaitant se former aux outils digitaux pour développer leur activité

• Accessible partout en France (100 % en ligne) Pour vous inscrire directement à ce programme, cliquez ICI

