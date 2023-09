[Talk] Se reconvertir dans la tech après 40 ans A distance [Talk] Se reconvertir dans la tech après 40 ans A distance, 10 octobre 2023, . [Talk] Se reconvertir dans la tech après 40 ans Mardi 10 octobre, 18h00 A distance Entrée gratuite, sur inscription Le Wagon Lyon vous donne rendez-vous le mardi 10 Octobre à 18h00, EN LIGNE, sur la plateforme Livestorm, pour une table ronde autour de la reconversion dans la tech après 40 ans. Nous aurons le plaisir d’accueillir : Eric Fossoul, Responsable Product Marketing indépendant, Alumni du Wagon

Aurélie Magand, Directrice des Ressources Humaines, Avizio

Isabelle Teftsian, Chargée d’ingénierie de parcours, Transition Pro

Olivier Fourmond, Conseil en Développement Professionnel, APEC

Les infos à retenir : ️ Mardi 10 Octobre – 18h00 – En Ligne

ONLINE, LIVESTORM À propos du Wagon Le Wagon est un des leaders mondiaux des formations intensives en Développement Web, Data et No-code. Depuis 2013, Le Wagon forme des professionnels en quête d’évolution, des esprits créatifs ou encore des entrepreneurs aux métiers de la Tech. À temps plein ou à temps partiel, sur l’un de nos 40 campus dans le monde ou en ligne, nos professeurs passionnés enseignent à nos étudiants les compétences les plus recherchées par les entreprises à travers une pédagogie basée sur la pratique. Rendez-vous sur lewagon.com pour accélérer votre carrière et rejoindre une communauté internationale de plus de 22 000 personnes ! Les dates de rentrées de nos prochains bootcamps À temps plein (Web Development, Data Science, Data Analyse) : du 15 janvier au 15 mars 2024

Pour postuler https://www.lewagon.com/fr

À très vite
L'équipe du Wagon Lyon

Age min 18
Age max 99

