Comment financer votre formation dans la tech ? Lundi 9 octobre, 19h00 A distance Entrée gratuite, sur inscription

Vous aimeriez vous former aux métiers de la Tech, mais vous ne savez pas comment financer votre formation au Wagon ?

90 % de nos élèves bénéficient d’un ou plusieurs financements pour réduire le coût de leur bootcamp : vous pouvez, vous aussi, mobiliser et combiner des financements. Et, ce, que vous soyez :

demandeurs d’emploi,

salariés,

auto-entrepreneurs,

ou même étudiants !

Rejoignez-nous lors de cette session d’information pour découvrir les différentes solutions dont vous pourriez bénéficier (AIF, CPF, aides régionales, transition pro, paiement en plusieurs fois…), et pour poser vos questions à notre responsable financement.

Rejoignez nos prochaines sessions :

À temps plein :

du 9 octobre au 8 décembre sur campus.

du 15 janvier au 15 mars 2024 sur campus.

À temps partiel :

du 30 septembre au 2 mars 2024 à Paris.

du 14 octobre au 16 mars 2024 en ligne.

Skill courses :

du 23 octobre au 14 décembre 2023.

À propos du Wagon

Le Wagon est un des leaders mondiaux des formations intensives en Développement Web, Data et No-code. Depuis 2013, Le Wagon forme des professionnels en quête d’évolution, des esprits créatifs ou encore des entrepreneurs aux métiers de la Tech. À temps plein ou à temps partiel, sur l’un de nos 40 campus dans le monde ou en ligne, nos professeurs passionnés enseignent à nos étudiants les compétences les plus recherchées par les entreprises à travers une pédagogie basée sur la pratique. Rendez-vous sur lewagon.com pour accélérer votre carrière et rejoindre une communauté internationale de plus de 20 000 personnes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T19:00:00+02:00 – 2023-10-09T20:00:00+02:00

