A Dimanche sur le canal ! Hédé-Bazouges Hédé-Bazouges Catégories d’évènement: Hédé-Bazouges

Ille-et-Vilaine

A Dimanche sur le canal ! Hédé-Bazouges, 7 août 2022, Hédé-Bazouges. A Dimanche sur le canal ! Hédé-Bazouges

2022-08-07 12:00:00 – 2022-08-07

Hédé-Bazouges Ille-et-Vilaine Hédé-Bazouges L’association Escales Fluviales de Bretagne organise un moment convivial le long des canaux de Bretagne.

Il s’agit d’un moment de partage, dans un cadre champêtre autour d’un pique-nique, de navigation et d’animations… L’occasion de se retrouver au bord des canaux bretons durant la période estivale. Avec au programme des moments de détente et de partage (initiation au canoë-kayak, concerts, jeux bretons…) proposés par l’ensemble des communes participantes ! Les communes qui ont répondu présentes : Hédé-Bazouges, Bourg-des-Comptes, Guipry-Messac, Guémené-Penfao, Plessé, Guenrouët, Saint-Nicolas-de-Redon, Peillac, Saint-Marcel, Guillac, Josselin, Guégon, Rohan, Guerlédan, Mellionnec, Pluméliau-Bieuzy, Val d’Oust, contact@escalesfluviales.bzh +33 6 76 44 90 64 http://www.escalesfluviales.bzh/ L’association Escales Fluviales de Bretagne organise un moment convivial le long des canaux de Bretagne.

