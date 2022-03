A Dimanche sur le Canal – Guipry-Messac Guipry-Messac Guipry-Messac Catégories d’évènement: Guipry-Messac

Dans le cadre de "A Dimanche sur le canal" organisé par l'association Escale Fluviales, la Maison du Tourisme de Guipry-Messac vous propose un pique nique géant festif et convivial. En plus de partager un bon repas, plusieurs animations sont prévues : locations de canoës, pédalos, paddle, balades à poney, animation musicale, balade en bateau… Des barbecues seront à votre disposition à vous d'apporter le repas qui vous fera plaisir! Une animation pêche aura également lieu à 14h. Initiation à la pêche au coup, sur inscription auprès de la Maison du Tourisme, 5€. tourisme@guipry-messac.bzh +33 2 99 34 61 60

