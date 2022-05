A Dimanche au Canal Évran, 31 juillet 2022, Évran.

A Dimanche au Canal Évran

2022-07-31 – 2022-07-31

Évran Côtes d’Armor

L’association Escales Fluviales de Bretagne vous donne rendez-vous le long des canaux de Bretagne pour la 16 ème édition d’ À dimanche sur le canal ! . nDe quoi s’agit-il ? nCette manifestation soutenue par la Région Bretagne, le Département de Loire-Atlantique et par France Bleu, est organisée par plusieurs communes de la Bretagne historique qui ont fait le choix de la programmation des animations qui seront organisées sur leur territoire. Cette manifestation est l’occasion pour chaque participant de passer un moment convivial et de partage dans un cadre bucolique. Cela passe notamment par la mise en place d’animations autour des voies d’eaux sur près de vingt sites riverains des canaux (initiations au canoë, animations musicales, démonstration de passage d’écluse, etc). n À dimanche sur le canal ! est également une belle opportunité de mobiliser un grand nombre d’acteurs du territoire afin de faire découvrir ou redécouvrir les canaux bretons à terre ou sur l’eau.

contact@escalesfluviales.bzh +33 7 65 54 09 24

L’association Escales Fluviales de Bretagne vous donne rendez-vous le long des canaux de Bretagne pour la 16 ème édition d’ À dimanche sur le canal ! . nDe quoi s’agit-il ? nCette manifestation soutenue par la Région Bretagne, le Département de Loire-Atlantique et par France Bleu, est organisée par plusieurs communes de la Bretagne historique qui ont fait le choix de la programmation des animations qui seront organisées sur leur territoire. Cette manifestation est l’occasion pour chaque participant de passer un moment convivial et de partage dans un cadre bucolique. Cela passe notamment par la mise en place d’animations autour des voies d’eaux sur près de vingt sites riverains des canaux (initiations au canoë, animations musicales, démonstration de passage d’écluse, etc). n À dimanche sur le canal ! est également une belle opportunité de mobiliser un grand nombre d’acteurs du territoire afin de faire découvrir ou redécouvrir les canaux bretons à terre ou sur l’eau.

Évran

dernière mise à jour : 2022-05-12 par