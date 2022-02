À deux pas des étoiles Le Plain, 27 mai 2022, Amfreville.

À deux pas des étoiles

du vendredi 27 mai au dimanche 29 mai à Le Plain

À l’image de l’homme-orchestre, « l’Homme Cirque » fait tout et tout seul… Acrobate élégant, bricoleur ingénieux, musicien tout terrain, funambule époustouflant… Il offre, dans un univers intime et artisanal, tout un programme de cirque qui vacille entre rires et frissons. Il nous raconte avec authenticité et générosité son histoire de cirque où il conjugue à la première personne tous les temps et ses nombreux talents. Il se risque même à faire l’Homme Canon et des saltos sur son fil pour mieux nous faire sursauter et vibrer. Les grands retombent en enfance et les petits écarquillent les yeux… Mais ce n’est pas fini, David offre un final hors du commun, frissons et applaudissements chaleureux garantis. David Dimitri : auteur, interprète David Dimitri : technique Organisé par la mairie d’Amfreville en collaboration avec la compagnie Max & Maurice

Sous chapiteau – Spectacle tout public

Applaudi aux quatre coins de la planète pour son style unique, David Dimitri, l’Homme Cirque, vient installer son chapiteau à Amfreville les 27, 28 et 29 mai 2022.

Le Plain Le Plain 14860 Amfreville Amfreville Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-27T20:30:00 2022-05-27T21:30:00;2022-05-28T20:30:00 2022-05-28T21:30:00;2022-05-29T20:30:00 2022-05-29T21:30:00