Sortie raquettes – Le Jura de crêtes en combes A définir selon enneigement Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’Évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux Sortie raquettes – Le Jura de crêtes en combes A définir selon enneigement Saint-Laurent-en-Grandvaux, 1 janvier 2024, Saint-Laurent-en-Grandvaux. Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 13:30:00

fin : 2024-01-01 17:30:00 . Le Jura, terre d’émeraude en été, est aussi terre de splendeur lorsque celle ci est recouverte de son manteau blanc.

Nous partirons à la découverte de ces paysages à couper le souffle à travers forêt, combes et crêtes jurassiennes. Pour chaque sortie, prévoir un petit sac à dos avec un peu d’eau, avoir de bonne chaussures ( tiges hautes recommandées), vêtements chaud, gants, bonnet, lunette de soleil et crème solaire. Les lieux des sorties sont adaptés en fonction de l’enneigement, c’est pourquoi ceux ci ne sont pas précisés. Néanmoins les sorties ont lieu sur les secteurs de Saint Laurent en Grandvaux-Morbier-Bellefontaine -Les Rousses

En cas d’absence totale de neige sur le massif, une autre activité plein air sera prévue. Les sorties se feront sur les hauteurs du Jura : nous prévoirons du covoiturage si besoin. EUR.

A définir selon enneigement

Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-22 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX Détails Catégories d’Évènement: Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux Autres Code postal 39150 Lieu A définir selon enneigement Adresse A définir selon enneigement Ville Saint-Laurent-en-Grandvaux Departement Jura Lieu Ville A définir selon enneigement Saint-Laurent-en-Grandvaux Latitude 46.57589 Longitude 5.95418 latitude longitude 46.57589;5.95418

A définir selon enneigement Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-en-grandvaux/