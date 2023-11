Goûter et Repas de Noël A définir Beaurières, 16 décembre 2023, Beaurières.

Beaurières,Drôme

Beaurières fête Noël avec la décoration du sapin à 10.h30, suivi du passage du Père Noël et du goûter au chaud. Le repas est prévu à 19h30..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

A définir

Beaurières 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Beaurières celebrates Christmas with tree-decorating at 10.30 a.m., followed by a visit from Santa Claus and a hot snack. Dinner is served at 7.30pm.

Beaurières celebra la Navidad decorando el árbol a las 10.30 h, seguida de la visita de Papá Noel y un tentempié caliente. La cena se sirve a las 19.30 h.

Beaurières feiert Weihnachten mit dem Schmücken des Weihnachtsbaums um 10.30 Uhr, gefolgt vom Besuch des Weihnachtsmanns und einem warmen Snack. Das Essen ist für 19.30 Uhr geplant.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme du Pays Diois