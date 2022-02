À cran, accro Marseille 15e Arrondissement, 12 juin 2022, Marseille 15e Arrondissement.

À cran, accro Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali Marseille 15e Arrondissement

2022-06-12 13:00:00

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 15e Arrondissement

3 10 ” Souffle à toi-même ce que tu n’as pas encore dit. ” Serge Pey, Lèpres à un jeune poète



Une performance pour 20 acteurs en espace public :



C’est un sapin de Noël en pleine fracture. Un banquet d’irrupté·e·s. Un choeur non antique et non convenu. Une fille en maillot de bain qui hurle dans un pot de fleur. C’est une performance poétique qui va s’inventer sous nos yeux. 15 artistes « à cran et accros » qui fabriquent à vue une mélopée bestiale et enjouée. Un vertige verbal. C’est une grande famille qui pousse les murs avec des bâtons de feu. C’est ce qu’on porte en soi qui tout à coup éclate. C’est ce qui nous tient en vie. C’est ce qu’on a besoin de dire, de danser, de crier, de poétiser, de souffler de nos libertés face à cette foutue réalité qui n’en finit plus de nous flinguer. Nadège Prugnard



À l’issue de cette représentation, nous fêterons la fin de la Biennale à La Cité des Arts de la rue, en dansant nos clameurs orchestrées par Mondo Disco, collectionneur de musiques et passeur de sons populaires de tous les continents.

Distribution



Mise en scène Nadège Prugnard • Avec la complicité scénographique de Générik Vapeur • Regard chorégraphique Compagnie Ex Nihilo • Avec Pascale Bennes, Candice Blanchamp, Julie Blin, Ivane Cappelli, Sonia Charikhi, Sophie Deschamps, Cléo Fernandez, Apollinaire Gbeteglo Tony Koffi, Yohann Hernandez, Hélène Lastella, Nathalie Leclere, Delphine Lestage, Tamsin Malbrand, Isabelle Mathieu, Antoine Pons, Laurent Rigaud, Valérie Secco, Pierre Seez, Laurine Sézérat • Photo © Laura Blanvillain

Performance en espace public

