A couteaux tirés – Variations autour du Chaperon salle polyvalente, rue Hippolyte Boyer, Bourges Bourges, mardi 5 mars 2024.

A couteaux tirés – Variations autour du Chaperon salle polyvalente, rue Hippolyte Boyer, Bourges Bourges Mardi 5 mars, 19h00

Début : 2024-03-05 19:00

Fin : 2024-03-05 20:30

spectacle entre récit d’histoire familiale et contes revisités où Hervé Djaccomo nous entraîne sur les traces du loup, notamment dans les versions bretonnes du « petit chaperon rouge ». Mardi 5 mars, 19h00 1

contées par Hervé Djaccomo cyclo-conteur

A couteaux tirés est un spectacle entre récit d’histoire familiale et contes revisités où Hervé Djaccomo nous entraîne sur les traces du loup, notamment dans les versions bretonnes du « petit chaperon rouge ». Cette soirée est organisée au profit de l’association Educ’action qui agit en faveur des écoles et de la communauté villageoise de Tsarahonenana, à Madagascar.

salle polyvalente, rue Hippolyte Boyer, Bourges 18000 Cher