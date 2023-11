TOURNOI DE BOULES LYONNAISES – VALRAS-PLAGE A côté des tennis Valras-Plage, 8 décembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Pour les amateurs de pétanque, venez participer au tournoi de boules lyonnaises dans une ambiance conviviale et agréable..

2023-12-08 14:00:00 fin : 2023-12-08 . .

A côté des tennis

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



For pétanque fans, come and take part in the boules lyonnaises tournament in a friendly, pleasant atmosphere.

Para los aficionados a la petanca, venga a participar en el torneo de boules lyonnaises en un ambiente amistoso y agradable.

Für Freunde des Boulespiels: Nehmen Sie am Lyoner-Boule-Turnier in einer freundlichen und angenehmen Atmosphäre teil.

