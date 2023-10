Psy Truck A côté de l’Office de tourisme Saint-Junien, 11 octobre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

La 34ème édition des SISM aura lieu du 9 au 22 octobre, autour de la thématique suivante : A tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit. S’engager en faveur de la santé mentale, c’est investir dans une vie et un avenir meilleurs pour tous (…). La santé mentale est un droit. Chacun de nous mérite de s’épanouir. C’est ce qu’affirme l’Organisation mondiale de la santé dans son dernier rapport sur la santé mentale publié en juin 2022(1)..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 15:00:00. EUR.

A côté de l’Office de tourisme Place du champ de foire

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The 34th edition of the SISM will take place from October 9 to 22, with the following theme: At every age, my mental health is a right. A commitment to mental health is an investment in a better life and a better future for everyone (?). Mental health is a right. Everyone deserves to flourish. So says the World Health Organization in its latest report on mental health, published in June 2022(1).

La 34ª edición del SISM tendrá lugar del 9 al 22 de octubre, con el siguiente lema: A cualquier edad, mi salud mental es un derecho. Comprometerse con la salud mental significa invertir en una vida mejor y un futuro mejor para todos (…). La salud mental es un derecho. Todo el mundo merece prosperar ». Así lo afirma la Organización Mundial de la Salud en su último informe sobre salud mental, publicado en junio de 2022(1).

Die 34. Ausgabe der SISM findet vom 9. bis 22. Oktober statt und steht unter folgendem Thema: In jedem Lebensalter ist meine psychische Gesundheit ein Recht. Sich für psychische Gesundheit einzusetzen bedeutet, in ein besseres Leben und eine bessere Zukunft für alle zu investieren (?). Psychische Gesundheit ist ein Recht. Jeder von uns verdient es, sich zu entfalten. Dies stellt die Weltgesundheitsorganisation in ihrem aktuellen Bericht zur psychischen Gesundheit fest, der im Juni 2022 veröffentlicht wurde(1).

