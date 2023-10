Feu d’artifice A côté de l’Office de Tourisme Luz-Saint-Sauveur, 31 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Pour fêter le passage de cette nouvelle année en beauté, Luz s’illumine avec un spectacle pyrotechnique musical.

Emerveillement garanti !.

2023-12-31 20:00:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

A côté de l’Office de Tourisme LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



To celebrate the passage of this new year in beauty, Luz lights up with a musical fireworks show

Wonderment guaranteed!

Para celebrar el año nuevo por todo lo alto, Luz se ilumina con un espectáculo musical de fuegos artificiales

¡Maravilla garantizada!

Um den Jahreswechsel gebührend zu feiern, wird Luz mit einer musikalischen Pyroshow erleuchtet

Verblüffung garantiert!

