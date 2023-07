Cet évènement est passé Maison du ministre Courvoisier A coté de l’Hôtel Central Baume-les-Dames Catégories d’Évènement: Baume-les-Dames

Doubs Maison du ministre Courvoisier A coté de l’Hôtel Central Baume-les-Dames, 3 juillet 2023, Baume-les-Dames. Baume-les-Dames,Doubs Belle maison faisant partie du parcours « Cœur historique ».

A coté de l’Hôtel Central Rue Courvoisier

Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Beautiful house part of the « Historic Heart » tour
Preciosa casa en la ruta del « Corazón Histórico
Schönes Haus, das Teil des Rundgangs « C?ur historique » ist

