Marchés nocturnes à St-Martin-Lacaussade A côté de l’espace jeux enfants Saint-Martin-Lacaussade, 21 juillet 2023, Saint-Martin-Lacaussade.

Saint-Martin-Lacaussade,Gironde

Ravi du succès de son premier marché nocturne l’an dernier, le Comité des Fêtes de Saint Martin Lacaussade est heureux de proposer cette année plusieurs marchés nocturnes.

Venez flâner et découvrir les produits de nos artisans et producteurs , et retrouvez vous entre amis ou en famille autour d’un verre ou d’un repas concocté par nos producteurs locaux et ce, dans une ambiance chaleureuse et musicale.

Rendez-vous à côté du parc de jeux pour enfants, derrière la Mairie Les Vendredi 21 juillet, 11 août 2023 à partir de 19h00..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 00:00:00. .

A côté de l’espace jeux enfants Au Pré

Saint-Martin-Lacaussade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Delighted by the success of its first night market last year, the Comité des Fêtes de Saint Martin Lacaussade is delighted to offer several night markets this year.

Come and stroll around and discover the products of our craftsmen and producers, and meet up with friends or family over a drink or a meal concocted by our local producers, in a warm and musical atmosphere?

Meet next to the children’s playground, behind the Town Hall, on Friday July 21 and August 11, 2023 from 7.00 pm.

Tras el éxito de su primer mercado nocturno el año pasado, el Comité des Fêtes de Saint Martin Lacaussade se complace en ofrecer este año varios mercados nocturnos.

Venga a pasear y descubrir los productos de nuestros artesanos y productores, y reúnase con amigos o familiares para tomar una copa o comer algo preparado por nuestros productores locales en un ambiente cálido y musical..

Nos vemos junto al parque infantil, detrás del Ayuntamiento, los viernes 21 de julio y 11 de agosto de 2023 a partir de las 19.00 h.

Erfreut über den Erfolg seines ersten Nachtmarkts im letzten Jahr, freut sich das Festkomitee von Saint Martin Lacaussade, in diesem Jahr mehrere Nachtmärkte anbieten zu können.

Schlendern Sie durch die Straßen und entdecken Sie die Produkte unserer Handwerker und Produzenten und treffen Sie sich mit Freunden oder der Familie zu einem Glas oder einer Mahlzeit, die von unseren lokalen Produzenten zubereitet wird, und das in einer herzlichen und musikalischen Atmosphäre

Treffpunkt: neben dem Kinderspielplatz, hinter dem Rathaus Freitag, 21. Juli, 11. August 2023 ab 19.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Blaye