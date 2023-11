Cours de dégustation de vin du Languedoc-Roussillon A côté de l’Eglise Sarras, 18 décembre 2023, Sarras.

Sarras,Ardèche

Une douzaine de sommelier en herbe vous expliqueront comment déguster le vin Languedoc-Roussillon et aussi découvrir les différents arômes. Le cours est accompagné des spécialités de la région et assiette de charcuterie/fromages..

2023-12-18 19:20:00 fin : 2023-12-18 23:00:00. EUR.

A côté de l’Eglise Salle rené Cassin

Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



A dozen budding sommeliers will explain how to taste Languedoc-Roussillon wines and discover the different aromas. The course is accompanied by regional specialities and a charcuterie/cheese platter.

Una docena de sumilleres en ciernes le explicarán cómo catar los vinos de Languedoc-Rosellón y descubrir sus diferentes aromas. El curso se acompaña de especialidades regionales y un plato de charcutería/queso.

Ein Dutzend angehender Sommeliers wird Ihnen erklären, wie Sie den Wein aus dem Languedoc-Roussillon verkosten und auch die verschiedenen Aromen entdecken können. Der Kurs wird von Spezialitäten der Region und einem Wurst-/Käseteller begleitet.

Mise à jour le 2023-11-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche