Cours de dégustation de vin de la vallée du Rhône Sud A côté de l’Eglise Sarras, 20 novembre 2023, Sarras.

Une douzaine de sommelier en herbe vous expliqueront comment déguster le vin la vallée du Rhône sud et ainsi découvrir les différents arômes.

présence de Paul Jeune, vigneron sur Chateauneuf du Pape, qui viendra nous faire découvrir des vieux millésimes..

2023-11-20 19:20:00 fin : 2023-11-20 23:00:00. EUR.

A côté de l’Eglise Salle rené Cassin

Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



A dozen budding sommeliers will explain how to taste wine from the Southern Rhône Valley and discover the different aromas.

paul Jeune, winemaker from Chateauneuf du Pape, will be on hand to show us some old vintages.

Una docena de sumilleres en ciernes explicarán cómo catar el vino del Valle del Ródano Meridional y descubrir los diferentes aromas.

paul Jeune, enólogo de Chateauneuf du Pape, estará presente para mostrarnos algunas añadas antiguas.

Ein Dutzend angehender Sommeliers wird Ihnen erklären, wie man Wein aus dem südlichen Rhône-Tal verkostet und so die verschiedenen Aromen entdeckt.

anwesenheit von Paul Jeune, Winzer in Chateauneuf du Pape, der uns alte Jahrgänge zeigen wird.

